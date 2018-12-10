Литва приняла резолюцию против России

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Сейм Литвы принял антироссийскую резолюцию в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает ТАСС.

Как отмечается, Вильнюс призвал западные страны ужесточить санкции в отношении России.

Депутаты предложили отключить Россию от системы межбанковских переводов SWIFT, а также усилить давление на ее нефтегазовый и финансовый сектор. Кроме того, предлагается передать Керченский пролив под контроль ООН и увеличить присутствие НАТО в Черном море.

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«Призываем страны-члены ЕС и НАТО к продлению и усилению санкций в отношении России, укреплению сотрудничества с Украиной путем усиления ее военной мощи, поддержкой реформ для обеспечения того, чтобы к 2027 году Украина была готова начать переговоры о вступлении в ЕС», — говорится в тексте резолюции.

Ранее сообщалось, что Литва ввела санкции против России.