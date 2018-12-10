Лавров заявил о притеснении русскоязычных граждан за рубежом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ряде стран происходит притеснение русскоязычных граждан. Слова министра передает ТАСС.

Данное заявление Лавров сделал на заседании Попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

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Министр заявил, что, по его мнению, в Евросоюзе происходит «беспредел» из-за ситуации на Украине. В связи с этим, отметил Лавров, в ряде государств, включая Украину и страны Запада, оказывается давление на русскоязычное население.

«Правозащитники и журналисты сталкиваются с различными ограничениями, преследованиями, даже арестами», — сказал глава российского МИДа.

Он подчеркнул, что в данный момент происходит «наступление на русский язык», что у российской стороны вызывает «глубокое беспокойство».

Ранее бывший народный депутат Верховной рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион в эфире местного телевидения назвала «умственно отсталыми» русскоязычных граждан страны.