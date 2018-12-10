Против расследующего «российское вмешательство» Мюллера подали иск на сумму $350 млн

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В США писатель и конспиролог Джером Корси обратился в суд с иском против ведущего «российское дело» спецпрокурора Роберта Мюллера, передает NBC.

Отмечается, что 72-летний Корси требует от Мюллера $350 млн в связи с обвинениям в шантаже и незаконной слежке. Писатель является знакомым экс-советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна и давал показания по поводу возможной связи Стоуна с WikiLeaks.

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В иске подчеркивается, что за Корси нелегально следили по указанию спецпрокурора. Кроме того, в случае отказа о даче ложных показаний Корси угрожали тюрьмой.

Ранее Трамп констатировал безрезультатность расследования «российского вмешательства».