NYT: экс-глава ФБР ответил на слова Трампа о теплых отношениях с спецпрокурором США

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Бывший директор ФБР Джеймс Коми во время дачи показаний на закрытых слушаниях в юридическом комитете и комитете по надзору палаты представителей американского конгресса ответил на вопрос о его личных отношениях с ведущим «российское дело» специальным прокурором Робертом Мюллером, пишет газета The New York Times.

Cпециальный прокурор США Роберт Мюллер ведет собственное расследование о вменяемом России вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть 100 фотографий Мюллера и Коми, «обнимающих и целующих друг друга». Об этом он рассказал во время интервью The Daily Caller. Кроме того, Трамп назвал

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спецпрокурора США «лучшим другом» бывшего главы ФБР.

Коми заявил, что не знает о существовании фотографий, которые упоминал Трамп.

«Я никогда не обнимал и не целовал мужчину», — сказал он.

По словам Коми, он его «поклонник», но поклонник «не в этом смысле». Кроме того, он опроверг утверждения Трампа о том, что они с Мюллером лучшие друзья.

«Я восхищаюсь этим человеком, но я не знаю его номер телефона, я никогда не был в его доме, я не знаю, как зовут его детей. Думаю, однажды я обедал с ним наедине в ресторане. Он мне нравится», — сказал он.

После Джерольд Надлер, который допрашивал Коми, сказал, что не будет спрашивать, целовал ли он или обнимал Мюллера.

Во время показаний Коми также защищал ФБР от обвинений в предвзятости. Так, он рассказал о четырех американцах, в отношении которых его ведомство расследовало причастность к «российскому вмешательству» в выборы 2016 года. Трамп назвал в своем твиттере показания Коми «лживыми».

Показания экс-главы ФБР были представлены в 235-страничной стенограмме, опубликованной в выходные.

Ранее сообщалось, что 14 сторонников Трампа встречались с россиянами в ходе избирательной кампании.

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.