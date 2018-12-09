Лавров высказался по поводу перехода Казахстана на латиницу

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар» оценил переход Казахстана на латиницу, передает РИА «Новости».

По его словам, это свободное решение Казахстана, и все, что в интересах казахстанского народа, Россия будет воспринимать именно таким образом.

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«Это суверенное решение Казахстана, его руководства. Если оно почувствовало, что это в интересах казахстанского народа, мы не можем здесь делать никаких комментариев. Это ваше суверенное право», — заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил изменения в указе о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Предполагается, что окончательно переход на латиницу завершится в 2025 году.