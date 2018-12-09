Париж попросил Трампа не вмешиваться в дела Франции

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала LCI попросил президента США Дональда Трампа не вмешиваться во внутреннюю политику страны.

Ранее Трамп дал совет властям Франции на фоне протестов «желтых жилетов» — «покончить» с Парижским соглашением по климату.

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«Я говорю Дональду Трампу, и президент Франции ему тоже говорит: мы не участвуем в американских дебатах, позвольте нам самим заниматься жизнью своей нации», — сказал Ле Дриан.

Акции протеста «желтых жилетов» проходят во Франции с 17 ноября, участники выступают против повышения цен на топливо.

Ранее сообщалось, что 8 декабря французская полиция задержала более 1700 участников протестных акций.