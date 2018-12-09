Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон

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Бывший директор ФБР Джеймс Коми ответил на вопросы конгрессменов по деталям расследования, связанного с перепиской Хиллари Клинтон. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он убежден в правильности своего решения не предъявлять обвинения Клинтон из-за использования личной почты в служебных целях.

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Он также добавил, что не знал о политической ангажированности своего подчиненного Питера Стржока, который планировать «остановить» американского лидера Дональда Трампа во время президентских выборов.

Коми подчеркнул, что если бы он знал о предвзятости Стржока, то отстранил бы его от расследований в отношении Трампа и Клинтон.

Ранее сообщалось, что Трамп хотел поручить минюсту открыть дело против Клинтон.