Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон
Бывший директор ФБР Джеймс Коми ответил на вопросы конгрессменов по деталям расследования, связанного с перепиской Хиллари Клинтон. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, он убежден в правильности своего решения не предъявлять обвинения Клинтон из-за использования личной почты в служебных целях.
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Он также добавил, что не знал о политической ангажированности своего подчиненного Питера Стржока, который планировать «остановить» американского лидера Дональда Трампа во время президентских выборов.
Коми подчеркнул, что если бы он знал о предвзятости Стржока, то отстранил бы его от расследований в отношении Трампа и Клинтон.
Ранее сообщалось, что Трамп хотел поручить минюсту открыть дело против Клинтон.