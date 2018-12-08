Трамп раскритиковал идею создания европейской армии

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал идею создания европейской армии. Об этом он написал в своем твиттере.

Трамп пояснил, что в ходе мировых войн Европа не справилась без помощи США.

«Идея европейской армии не слишком хорошо сработала в Первую мировую войну или во Вторую. Но США были рядом с вами и всегда будут!», — написал он.

Ранее СМИ сообщили, что главная проблема в идее создания общей европейской армии заключается в том, что Европа — это огромная сила, но ее сила в объединенной экономике.