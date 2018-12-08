Володин обвинил США в использовании террористов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США используют террористов для оказания давления на другие страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, они являются инструментом для вмешательства в дела суверенных государств.
«Слаженной работе мешают геополитические амбиции Соединённых Штатов Америки, которые продолжают использовать террористов и экстремистов как инструмент давления, прямого вмешательства в дела суверенных государств», — сказал Володин.
Он добавил, что действия американских властей подрывают государственные институты, и в обществе распространяются экстремистские настроения.
«Терроризм ещё больше усиливается, нанося ущерб странам и целым регионам. Наглядные тому примеры — Ближний Восток и Северная Африка», — заключил Володин.
Ранее сообщалось, что страны ОДКБ составят единый список террористических организаций.