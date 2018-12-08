Помпео отреагировал на выдвижение Науэрт на должность постпреда США

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Госсекретарь США Майкл Помпео в твиттере прокомментировал выдвижение представителя Госдепа Хизер Науэрт на должность американского постпреда при ООН.

«Я полностью ей доверяю. Хизер играет важную роль в продвижении внешней политики США», — написал Помпео.

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По его словам, он очень рад тому, что президент США Дональд Трамп намерен назначить Науэрт постпредом при ООН.

Он также выразил надежду на то, что Науэрт быстро утвердят на данную должность.

Ранее сообщалось, что постпредство США при ООН прокомментировала выдвижение Науэрт.