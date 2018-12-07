Эксперт дал оценку назначения Лимаренко врио главы Сахалинской области

Новый врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко – человек с очень широкими компетенциями. Такую характеристику дал ему директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Он и ученый, и управленец, — продолжил эксперт. — К тому же, как я понимаю, Лимаренко был задействован в реализации отдельных специальных программ военного назначения».

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Решение президента Владимира Путина по врио главы Сахалинской области стало известно в пятницу вечером.

По словам Мартынова, Лимаренко – это несомненно приобретение для Сахалинской области.

«Уточню, что специальностью Лимаренко является не только непосредственно атомная энергетика, но и – по большом счету – организация сложных экономических систем и решения многозадачных вопросов, в том числе – сотрудничество с иностранцами», — подчеркнул директор Института новейших государств.

«После работы Кожемяко на Сахалине много больше порядка, чем было. Но в регионе по-прежнему есть чем заняться», — подытожил Мартынов.