Депутат Рады обвинил Киев в пиаре на ситуации с моряками

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Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что власти Украины «пиарятся» на ситуации вокруг задержанных украинских моряков. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, Киев не ведет диалог по освобождению арестованных моряков.

Он также добавил, что украинские власти поступали подобным образом и раньше.

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Бойко напомнил о ситуации с депутатом Верховной рады Украины Надеждой Савченко, в качестве примера.

Ранее сообщалось, что Украина предложила России обмен заключенными.