CNN рассказал, какого документа должен бояться Трамп

<img src="//img.gazeta.ru/files3/93/10607093/AP_17090417301845-pic905-895x505-34617.jpg">

Президент США Дональд Трамп и его окружение должно бы прийти в ужас от одной фразы из 13-страничного заключения специального прокурора США Роберта Мюллера для суда в отношении бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, отмечает американский телеканал CNN.

В частности, в документе говорится об «оказании существенной помощи правительству» — на важность этой фразы указывает телеканал. Флинн может быть ключевым элементом в расследовании Мюллера по делу о вменяемом России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, считает CNN.

Реклама

Экс-советник Трампа был первым подчиненным президента США, который признал себя виновным и начал сотрудничать с прокурорами Мюллера. Флинн признал себя виновным 1 декабря 2017 года. С командой спецпрокурора США за этот период он встречался 19 раз.

Также известно, что Мюллер четыре раза откладывал заключительный приговор Флинну, говорится в материале.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.