CNN рассказал, какого документа должен бояться Трамп
Президент США Дональд Трамп и его окружение должно бы прийти в ужас от одной фразы из 13-страничного заключения специального прокурора США Роберта Мюллера для суда в отношении бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, отмечает американский телеканал CNN.
В частности, в документе говорится об «оказании существенной помощи правительству» — на важность этой фразы указывает телеканал. Флинн может быть ключевым элементом в расследовании Мюллера по делу о вменяемом России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, считает CNN.
Экс-советник Трампа был первым подчиненным президента США, который признал себя виновным и начал сотрудничать с прокурорами Мюллера. Флинн признал себя виновным 1 декабря 2017 года. С командой спецпрокурора США за этот период он встречался 19 раз.
Также известно, что Мюллер четыре раза откладывал заключительный приговор Флинну, говорится в материале.
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