Волкер заявил о попытках России «повлиять» на выборы на Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что российская сторона якобы пытается оказать влияние на президентские выборы на Украине. Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки».
По мнению Волкера, Россия пытается оказать влияние на политику Киева, а также представить правительство Украины в невыгодном свете.
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«Я думаю, что Россия пытается повлиять на украинские выборы, так же как они пытались повлиять на выборы в Германии, Франции», — сказал Волкер.
Он добавил, что российская сторона не понимает произошедших с жителями Украины изменений, которые привели к более «сильному ощущению» идентичности и национального духа.
Ранее Госдеп заявил о «российском вмешательстве» в президентские выборы на Украине.