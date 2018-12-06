Волкер заявил о попытках России «повлиять» на выборы на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/764/11013764/1508181859-pic905-895x505-23215.jpg">

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что российская сторона якобы пытается оказать влияние на президентские выборы на Украине. Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки».

По мнению Волкера, Россия пытается оказать влияние на политику Киева, а также представить правительство Украины в невыгодном свете.

Реклама

«Я думаю, что Россия пытается повлиять на украинские выборы, так же как они пытались повлиять на выборы в Германии, Франции», — сказал Волкер.

Он добавил, что российская сторона не понимает произошедших с жителями Украины изменений, которые привели к более «сильному ощущению» идентичности и национального духа.

Ранее Госдеп заявил о «российском вмешательстве» в президентские выборы на Украине.