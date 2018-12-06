Порошенко предоставил Яценюку государственную охрану
Президент Украины Петр Порошенко предоставил бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку государственную охрану, передают «Украинские новости».
«Государственная охрана бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка осуществляется Управлением государственной охраны Украины на основании распоряжения президента Украины», — сообщили в управлении государственной охраны Украины.
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В соответствии с украинским законодательствам, бывшему главе правительства гарантируется государственная охрана на протяжении одного года после его ухода в отставку. Яценюк был отправлен в отставку 14 апреля 2016 года.
Ранее сообщалось, что Яценюк попал под антиукраинские санкции России.