Посол ФРГ высказался против ужесточения антироссийских санкций

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Посол Германии на Украине Эрнст Райхель заявил, что немецкие власти не хотят, чтобы Европейский союз (ЕС) вводил 13 декабря новые санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Дипломат подтвердил, что Европа рассматривает возможность введения новых санкций, однако, по его мнению, новые ограничительные меры будут способствовать эскалации конфликта.

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«Мы считаем, что нашей главной задачей является предотвращение дальнейшей эскалации этого конфликта... Поэтому много стран-членов, включая и нашу страну, считают, что было бы контрпродуктивным... добавлять напряженности путем новых санкций», — сказал Райхель.

Он подчеркнул, что напряженность в регионе и так достигла «значительного уровня».

Ранее телеканал CNN сообщил, что США намерены отправить в Черное море боевой корабль в качестве ответа на инцидент в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.