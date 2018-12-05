Путин объяснил, почему не отвечает на звонки Порошенко

Президент России Владимир Путин рассказал, что игнорирует попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону в связи с украинской провокацией в Керченском проливе, передает сРИА «Новости».

Он объяснил это тем, что не хочет участвовать в избирательной кампании украиского президента.

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«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — сказал Путин.

Глава государства считает, что Порошенко создал кризисную ситуации в Керченском проливе, чтобы возложить ответственность на Россию и «продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».

«Вот нехитрая комбинация и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — заключил Путин.

Ранее Порошенко пожаловался Франции на отказ Путина говорить по телефону.