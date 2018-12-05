Захарова выразила протест США по содержанию Бутиной

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Официальный представитель Министерства Иностранных дел России Мария Захарова выразила протест руководству тюрьмы США, в которой находится россиянка Мария Бутина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнула, что Москва возмущена давлением, которое оказывается на арестованную.

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«В очередной раз ужесточен режим ее содержания. Он предусматривает полную изоляцию в течение 22 часов в сутки, Марии не оказывается квалифицированная медицинская помощь», — заявила Захарова.

По словам Захаровой, в Госдепартамент США была направлена нота по этому поводу.

Ранее в МИД России выразили возмущение ужесточением тюремного режима Бутиной.