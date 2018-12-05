Захарова прокомментировала ультиматум США по ДРСМД

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона выступает категорически против слома договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает РИА «Новости».

«Вновь подтверждаем нашу неизменную позицию: договор — одна из ключевых опор стратегической стабильности и международной безопасности. Мы категорически против его слома», — сказала Захарова.

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Она отметила, что в России готовы к продолжению диалога по данному вопросу в соответствующем формате по всему комплексу проблем, связанных с действием ДРСМД. Захарова подчеркнула, что такое обсуждение будет возможно только на взаимоуважительной и профессиональной основе, «без голословных обвинений и ультиматумов».

Ранее сообщалось, что сенатор Алексей Пушков ответил на ультиматум США по договору о РСМД.