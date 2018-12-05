Мюллер добился от экс-советника Трампа показаний о контактах с Россией

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В США ведущий «российское дело» спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что экс-помощник президента страны Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн не должен быть приговорен к тюремному заключению, передает ТАСС.

Как отмечается, Мюллер выступает за «более мягкий» приговор, так как Флинн оказал содействие следствию.

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«Подсудимый предоставил [следствию] полученную из первых рук информацию относительно содержания и контекста взаимодействия между переходным штабом [Трампа] и представителями правительства России», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Флинн взаимодействовал с российским послом на территории США по вопросам введения администрацией Барака Обамы антироссийских санкций за вмешательство в выборы в 2016 году и голосованию в Совбезе ООН по резолюции о немедленном прекращении Израилем поселенческой деятельности в Палестине.

Ранее СМИ узнали о скорой развязке в США по «российскому делу».