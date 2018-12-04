США и союзники обсуждают меры воздействия на Россию из-за ареста украинцев

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Руководство США обсуждает с союзниками меры воздействия на Россию с целью передачи Украине арестованных в результате инцидента в Керченском проливе моряков, передает ТАСС.

«Мы находимся в тесной координации с союзниками по поводу того, как действовать дальше, и в нашей озабоченности и риторике мы солидарны с нашими союзниками. В настоящее время мы оцениваем то, как можно вернуть корабли и моряков назад. Существует целый спектр возможных вариантов того, как это можно сделать, но, как я уже говорил, это не тот вопрос, который мы спустим на тормозах», — сказал представитель Госдепартамента.

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По его словам, американские власти намерены увеличивать цену, которую России придется заплатить за действия на Украине.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России «коллективным ответом» за события в Азовском море.