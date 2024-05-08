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В Коми с рельсов сошли грузовые вагоны

В республике Коми с рельсов сошли грузовые вагоны

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Depositphotos

В республике Коми на станции Княжпогост сошли с рельсов грузовые вагоны, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода грузовых вагонов в Республике Коми 8 мая 2024 года. Сход произошел на примыкающих к станции Княжпогост путях необщего пользования ООО «Плитный Мир», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что вагоны не опрокинулись.

До этого сообщалось, что товарный поезд сошел с рельсов на «курортной» ветке в Ростовской области. Отмечается, что электровоз грузового состава сошел с рельсов в районе станции Куберле.

В результате случившегося никто не пострадал. Из-за аварии была полностью заблокирована ветка железной дороги в сторону курортов юга России. Сейчас около десяти поездов задерживаются на 9 часов. Сейчас ремонтные бригады очистили один путь, отметили корреспонденты. Отдыхающие постепенно покидают пробку и движутся в сторону Сочи и Кисловодска. Транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее в Свердловской области из-за гололеда перекрыли участки трасс.

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