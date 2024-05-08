Адвокат замминистра обороны РФ рассказал об аресте имущества многих людей по делу Иванова

Адвокат Мурад Мусаев заявил, что по делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова арестовано имущество множества людей, в том числе его родителей. Об этом пишет РИА Новости.

«Речь идет об аресте имущества широкого круга лиц, включая родителей, у них арестовали счета по 10 тысяч рублей на банковских картах в том числе», — сказал юрист.

8 мая Мосгорсуд решил оставить в следственном изоляторе замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве. Фигурант уголовного дела о взяточничестве в размере одного миллиарда рублей останется под стражей до 23 июня.

В этот же день Мусаев сообщил, что настрой у Иванова бодрый, несмотря на то, что он находится в одиночной камере СИЗО.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы оборонного ведомства РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее выяснилось, что следствие допускает возможность побега Иванова в Евросоюз.