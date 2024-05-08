Средства ПВО уничтожили украинский дрон над территорией России

Над территорией Белгородской области была пресечена попытка украинской армии совершить атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщает министерство обороны России.

Беспилотник был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Днем 8 мая также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью.

Также отмечалось, что украинские военные атаковали село Ровенек, расположенное в Белгородской области, при помощи БПЛА. Бойцы ВСУ использовали дрон-камикадзе. В момент атаки беспилотник сдетонировал, повредив одно частное домовладение — у здания оказались поврежден фасад и выбиты окна.

До этого российские солдаты уничтожили цех по производству дронов для нужд ВСУ, который находился в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее подполковник ЛНР раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Луганск.