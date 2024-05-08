На рынок России вышла новая китайская автокомпания

Российский завод «Автотор» подписал соглашение с китайским автомобильным брендом Arcfox. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль». Уже идет формирование дилерской сети Arcfox в России.

«На экспорт эти машины до сих пор официально не поставлялись (несмотря на презентацию в Женеве в 2019-м) и уж тем более на внешних заводах не собирались. Так что «Автотор» будет первым зарубежным изготовителем Arcfox», — говорится в сообщении.

О том, какие именно модели Arcfox будут выпускаться на «Автоторе», неизвестно.

До этого сообщалось, что Arcfox выпустит новый лифтбек Alpha S5. Одной из главных особенностей станет отсутствие традиционной приборной панели. Все данные будут выводиться на лобовое стекло.

Длина, ширина и высота Alpha S5 составляют 4820, 1930 и 1480 мм соответственно, а колесная база — 2900 мм. Передняя часть новинки закрыта, а фары плавно переходят в окружающую их область, создавая впечатление улыбающейся лисы.

В Китае автомобиль будет предлагаться как с одним, так и с двумя электромоторами. Мощность версии с одним двигателем на передней оси составляет 270 л.с. В версии с двумя моторами к задней оси добавляется мотор мощностью 260 л.с.

Ранее сообщалось, что в России появились новые микроавтобусы Volkswagen Multivan от 9 млн рублей.