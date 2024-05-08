Россиянам раскрыли правила онлайн-покупок

Покупки на маркетплейсах считаются относительно безопасным видом сделок благодаря гарантиям, которые предоставляют эти платформы, и регуляции спорных вопросов через систему защиты покупателей. Однако вопросы качества и подлинности товаров требуют от покупателей особой бдительности. Гендиректор сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец в беседе с «Газетой.Ru» дал пять рекомендаций для покупателей, которые могут помочь распознать подделки и не стать жертвой мошенников.

В первую очередь эксперт посоветовал не обращать внимания на сильно заниженные в цене предложения.

«Если стоимость значительно ниже, чем на официальном сайте производителя, это тревожный сигнал. Например, кроссовки за ₽5 000 при рекомендованной цене ₽20 000 – вероятнее всего, подделка», – отмечает Канивец.

Во-вторых, важно тщательно изучать информацию о продавце и отзывы покупателей.

«Обращайте внимание не только на рейтинг, но и на детали отзывов, прикрепленные фото. Сопоставляйте ассортимент магазина», – советует эксперт.

Третий совет – заранее ознакомиться с характеристиками оригинального товара, желательно оффлайн.

«На официальном сайте посмотрите желаемую вещь, чтобы сравнить детали при получении», – говорит Канивец.

При получении заказа следует тщательно осмотреть товар, особенно если он попадает в категорию невозвратных.

«Это важно для дорогих покупок и товаров, которые сложно возвращать», – подчеркивает эксперт.

Последний совет – учитывать опыт предыдущих покупок.

«Если вы уже имели положительный опыт с продавцом, сохраните его контакты и покупайте повторно. Но не обходите стороной и новичков – они часто предлагают уникальные товары и стремятся зарекомендовать себя», – отмечает Канивец.

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