Лукашенко и Путин пообщались «на ногах» перед началом саммита ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поговорили с глазу на глаз перед началом саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого»».

Материал сопровождается фотографиейReutersй с главами двух государств, сделанной во время их встречи в Кремле. На снимке видно, как Путин и Лукашенко общаются «на ногах» перед входом в один из залов.

Утром 8 мая президент Белоруссии вылетел в столицу РФ в рамках рабочего визита. Глава республики намерен не только принять участие в саммите ЕАЭС, но и присутствовать на торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Ожидается, что во время саммита Лукашенко поделится с зарубежными коллегами своим видением перспектив развития евразийской интеграции. Кроме того, белорусский лидер планирует обсудить с Путиным совместную координацию войск при применении специальных боеприпасов тактического ядерного оружия.

В тот же день в Москву прибыли казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев. Они также примут участие в саммите ЕАЭС и мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Ранее Лукашенко выразил надежду на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины.