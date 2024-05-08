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Россиянка отсудила у магазина 100 тыс. рублей за поддельный стайлер Dyson

В Москве женщина отсудила у магазина 100 тыс. рублей за поддельный стайлер Dyson

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Depositphotos

Жительница Москвы отсудила у интернет-магазина компенсацию за покупку неоригинального товара. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Москвичка нашла объявление о продаже стайлера известной фирмы по привлекательной цене, связалась с торговой площадкой, где ее заверили в оригинальности и качестве товара. Получив коробку, женщина разочаровалась: описание товара не соответствовало действительности. Покупательница обратилась в интернет-магазин с требованием вернуть деньги за покупку, но ей отказали.

Тогда женщина пошла в Роспотребнадзор и написала жалобу на магазин, а также попросила помощи в защите своих прав в суде.

В итоге, по данным канала, москвичка отсудила у магазина компенсацию: ей должны выплатить 91 485 рублей.

Ранее петербурженка заявила, что планирует взыскать за покупку аммиачной квартиры 600 млн рублей.

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