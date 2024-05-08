Иностранный теннисист из топ-10 рейтинга ATP признался, что болеет за «Спартак»

Греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что болеет за московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

«Да, конечно, болею за «Спартак». И был бы счастлив получить от «Спартака» футболку. Никогда не был на матче, но буду счастлив побывать», — сказал Циципас.

Дедушкой Циципаса является советский футболист Сергей Сальников. Он выступал за московские «Спартак» и «Динамо», а также за ленинградский «Зенит».

В минувшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0. На счету москвичей стало 43 очка, за три тура до конца первенства они идут на пятом месте, на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита» и на семь — от «Краснодара» и «Динамо».

В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, где сыграют с «Балтикой». В случае успеха в суперфинале турнира они поборются за трофей с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

Ранее логику тренера «Спартака» назвали непонятной.