NYT рассказала, что ждет Терезу Мэй при неудачном голосовании по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может лишиться своего места в случае неудачного голосования британских законодателей по сделке Brexit, пишет The New York Times.

Голосование в парламенте по сделке о выходе Британии из Европейского союза (ЕС) состоится 11 декабря.

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В британском парламенте воцарилась тревога и волнение из-за потенциального политического кризиса, который может наступить, если Тереза Мэй, как ожидают аналитики, не сможет убедить парламентариев поддержать ее план по сделке с ЕС. И теперь вопрос стоит не в том, потеряет ли Тереза Мэй, а в масштабах потерь, которые ей предстоит понести, пишет газета.

NYT пишет, что в случае, если британский премьер проиграет декабрьское голосование, это станет важнейшим моментом как для Мэй, так и для страны. Сокрушительное поражение может подтолкнуть премьера к отказу от своей сделки. После этого она также может столкнуться с ожесточенной борьбой за власть, которая может стоить ей кресла на Даунинг-стрит.

Ранее лейбористы в Великобритании пригрозили Мэй вотумом недоверия.