Ле Пен предложила решение проблемы протестов во Франции
Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила решение проблемы протестов против повышения цен на топливо, передает L.
По ее словам, для урегулирования проходящих в стране протестов необходимо распустить Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента), а также провести досрочные выборы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон срочно прибыл к Триумфальной арке, которую разрисовали «желтые жилеты» во время протестной акции в Париже.