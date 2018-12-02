Ле Пен предложила решение проблемы протестов во Франции

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Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила решение проблемы протестов против повышения цен на топливо, передает L.

По ее словам, для урегулирования проходящих в стране протестов необходимо распустить Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента), а также провести досрочные выборы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон срочно прибыл к Триумфальной арке, которую разрисовали «желтые жилеты» во время протестной акции в Париже.