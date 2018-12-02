Нетаньяху отреагировал на рекомендацию полиции по его делу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на рекомендацию полиции предъявить ему и его жене Саре обвинения в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.
По словам израильского премьера, обвинения против него не имеют юридической силы.
«Компетентные структуры, уверен, после изучения дела, придут к такому же заключению: ничего не было, потому ничего и не будет», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Нетаньяху.
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Он также напомнил, что недавно власти отклонили рекомендации полиции в отношении ряда публичных фигур.
Ранее сообщалось, что полиция рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции.