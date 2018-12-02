Глава Пентагона рассказал о новом «вмешательстве России»
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия якобы пыталась вмешаться в выборы в американский конгресс. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, США сделают все необходимое для защиты «демократических процессов».
Он также добавил, что отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшились за последние два года.
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Мэттис подчеркнул, что не доверяет правительству России.
Ранее СМИ рассказали о новом повороте в расследовании «российского вмешательства» в США.