Глава Пентагона рассказал о новом «вмешательстве России»

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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия якобы пыталась вмешаться в выборы в американский конгресс. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, США сделают все необходимое для защиты «демократических процессов».

Он также добавил, что отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшились за последние два года.

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Мэттис подчеркнул, что не доверяет правительству России.

Ранее СМИ рассказали о новом повороте в расследовании «российского вмешательства» в США.