Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

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Президент России Владимир Путин сообщил, что пообщался со своим американским коллегой Дональдом Трампом «на ногах» во время саммита G20 в Аргентине, передает РИА «Новости».

По словам российского лидера, он в двух словах ответил на вопросы Трампа по инциденту в Черном море.

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«У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента», — добавил Путин.

Он отметил, что они пообщались «на ногах», и, поскольку «там все друг с другом общаются», они тоже пообщались с президентом Трампом.

Ранее в Белом доме подтвердили беседу Трампа с Путиным за ужином на G20.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.