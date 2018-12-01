В Кремле усомнились в скорой встрече Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время вряд ли может состояться, передает РИА «Новости».
«В ближайшем будущем вряд ли встреча будет возможна, скорее всего», — сказал Песков.
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При этом он сообщил, что после отказа Трампа от встречи с Путиным между странами состоялся контакт на уровне администраций президентов, однако договориться о чем-либо сторонам не удалось.
Ранее в Кремле рассказали о контакте с США после отмены встречи Путина и Трампа.