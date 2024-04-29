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На границе с Арменией ранен азербайджанский пограничник

Азербайджанский пограничник ранен при взрыве мины на границе с Арменией

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Nikol Pashinyan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В результате взрыва мины на границе Азербайджана и Армении ранение получил азербайджанский пограничник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что взрыв мины случился на местности, которая от них была не очищена. Инцидент произошел на территории села Гушчу Айрым Газахского района. Ранее там проходила линия соприкосновения с Арменией.

До этого сообщалось, что первый пограничный столб установили на границе между Азербайджаном и Арменией. Как заявили в кабмине, 23 апреля «на основании геодезических измерений в рамках координационных работ на границе» двух стран был установлен первый пограничный столб. Там не уточнили, в каком именно месте его установили. При этом в МВД Армении сообщили, что армянская сторона 23 апреля начинает работы по делимитации границы с Азербайджаном на участке Баганис — Воскепар Тавушской области.

19 апреля Ереван сообщил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Отмечалось, что границы будут приведены «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.

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