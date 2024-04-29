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Стало известно, как Европа решила проблему с российским газом

FT: ЕС успешно преодолел энергокризис, но цена может быть высокой

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Vasily Fedosenko/Reuters

Европа смогла преодолеть зависимость от российского газа благодаря решительным действиям и некоторой удаче, но краткосрочные решения могут нанести ущерб конкурентоспособности региона и замедлить «зеленый» переход. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на мнения экспертов.

«С расширением импортных мощностей значительный объем газа можно было перенаправить из Азии в Европу в кратчайшие сроки, и это сыграло важную роль в преодолении кризиса», — отмечает генеральный директор немецкого энергогиганта Uniper Майкл Льюис.

После начала спецоперации России на Украине ЕС ускорил ввод в строй плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ). На данный момент около 42% импорта газа в Европу приходится на СПГ, в то время как в 2021 году этот показатель составлял лишь 20%. Почти половина поставок в прошлом году пришла из США — крупнейшего экспортера СПГ.

Однако зависимость от волатильного рынка СПГ создает новые риски. Стоимость импортируемого СПГ значительно выше, чем трубопроводного газа из России, что приведет к более высоким ценам. Кроме того, Европе придется конкурировать с Азией за ограниченные поставки, особенно при восстановлении спроса в Китае.

«Структурно высокие цены на энергию в Европе ставят под угрозу конкурентоспособность региона по сравнению с такими соперниками, как США и Китай, имеющими доступ к огромным, недорогим и чистым источникам энергии», — предупреждает старший советник консалтинговой компании Eurasia Group Амунд Вик.

Кроме того, масштабное развертывание газовой инфраструктуры может замедлить прогресс ЕС в достижении обязательств по Парижскому соглашению 2015 года и цели углеродной нейтральности к 2050 году.

«Мы находимся в ситуации, когда нет ясности относительно будущего большого числа газовых электростанций по всей Европе», — отмечает Александру Муштя из организации Beyond Fossil Fuels.

Европейские лидеры стремятся найти баланс между энергетической безопасностью и климатическими амбициями, рассчитывая, что реформа энергетического рынка ЕС и развитие возобновляемых источников энергии помогут пережить переходный период до увеличения поставок СПГ из США и Катара после 2026 года.

До этого стало известно, что ОАЭ и Украина договорились о стимулировании двусторонней торговли.

Ранее в Австрии оценили последствия отказа от российского газа.

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