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Президенты Чехии и Германии проведут переговоры по ситуации на Украине

CTK: президенты Чехии и ФРГ обсудят сотрудничество в сфере энергетики и Украину

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Andrew Matthews/AP

Президент Чехии Петер Павел проведет переговоры с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, в ходе которых стороны обсудят перспективы сотрудничества в сфере энергетики и текущую ситуацию на Украине. Об этом пишет агентство CTK.

В материале отмечается, что 29 апреля президент Германии прибудет в столицу Чехии в рамках двухдневного визита. При этом у главы государства запланирована беседа с Павлом, основными темами которой станут торгово-экономические отношения Праги и Берлина и укрепление связей в военно-промышленной сфере. Кроме того, политики обменяются мнениями по поводу обстановки на Ближнем Востоке и предстоящих выборов в Европейский парламент (ЕП).

По информации журналистов, на следующий день Штайнмайер и Павел примут участие в международной конференции «20 лет членства Чехии в Европейском союзе: видение расширенной Европы». Они станут главными спикерами мероприятия, на котором также выступят чешский премьер-министр и глава парламента республики.

Более того, немецкий политик намерен встретиться с представителями еврейской общины в Чехии и местными деятелями культуры и искусства.

28 апреля министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сообщил о готовящемся визите президента страны Эммануэля Макрона в Германию. Поездка запланирована на вторую половину мая. Ожидается, что главу республики у себя примет Штайнмайер.

Ранее президент Германии во время визита в Турцию назвал донер-кебаб национальным немецким блюдом.

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