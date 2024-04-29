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«Во втором раунде команды будут получше»: Панарин оценил разгром «Вашингтона»

Нападающий «Рейнджерс» Панарин оценил разгром «Вашингтона» в НХЛ

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Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оценил выигранную четвертьфинальную серию Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у «Вашингтон Кэпиталз» и отметил необходимость подготовки к следующему противостоянию. Его слова приводит пресс-служба команды.

«Мы выиграли серию, так что это хорошо, но, конечно, нам нужно подготовиться к следующему раунду на 100 процентов. Мы обязательно должны играть лучше во втором раунде плей-офф. Во втором раунде будут команды получше», — заявил Панарин.

«Вашингтон» разгромно проиграл серию «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка. Панарин в этом поединке забросил победную шайбу и был признан первой звездой матча.

Во втором раунде плей-офф НХЛ «Рейнджерс» сразятся с победителем противостояния между «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды уже сыграли четыре матча в серии, впереди «Каролина» — 3-1.

Ранее Александр Овечкин взял на себя вину за вылет «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.

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