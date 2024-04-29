Збруев рассказал, как решился в 86 лет сыграть шекспировского Ромео

27 апреля на Основной сцене Театра на Бронной прошла премьера спектакля Константина Богомолова «Одна и один». Сыгравший Ромео в адаптации «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира 86-летний Александр Збруев рассказал kp.ru, как решился сыграть персонажа, который в оригинале пьесы был подростком.

В роли Джульетты в спектакле «Одна и один» выступила 84-летняя Вера Майорова. По словам Збруева, это было предложение Богомолова.

«Ну как решился?.. Это не я решился, а Богомолов», — сказал народный артист РСФСР.

Збруев сказал, что Богомолов ставил в «Ленкоме» спектакль «Борис Годунов», где Збруев играл Бориса Годунова, и спектакль «Князь» по «Идиоту» Достоевского, где артист играл Рогожина.

«Ну какой из меня Рогожин? Вы же меня знаете… И зрители меня знают. Но Богомолов так увидел, а я ему как режиссеру, доверяю», — сказал он.

Накануне Збруев подтвердил, что у него родился первый внук.

«Спасибо, Танечка! Спасибо за поздравление! Простите, не могу сейчас говорить…» — со смехом ответил журналистке издания артист.

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