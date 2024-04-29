Найден способ излечить двигательное осложнение инсульта

Наклон тела у пациентов после инсульта можно излечить длительной реабилитацией. Об этом сообщает Университет Эдит Коуэн (ECU).

Инсульт, то есть острое нарушение кровоснабжения части головного мозга, часто приводит к осложнениям с одной стороны тела. Например, может возникнуть латеропульсия — наклон тела вбок, возникающий из-за того, что человек стремится использовать более сильную сторону. Пациент сопротивляется попыткам выровнять его положение. Это состояние приводит к снижению качества жизни, способности ухаживать за собой, а также повышает риск падений и опасных для жизни переломов.

В новом исследовании ученые обнаружили, что латеропульсия может сохраняться в течение года после инсульта. В работе врачи впервые

сравнили восстановление пациентов после инсульта с латеропульсией или без нее. Оказалось, что это состояние излечимо, но требуется долгая активная реабилитация. Без нее пациенты восстанавливались в меньшем объеме.

Авторы работы возглавили международный форум по латеропульсии, в котором принял участие 21 эксперт. Они разработали более 100 рекомендаций по реабилитации пациентов с латеропульсией.

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