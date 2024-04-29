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В Польше предложили заминировать границу с Россией и Белоруссией

Экс-замминистра Скшипчак призвал заминировать границу Польши с РФ и Белоруссией

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Kuba Stezycki/Reuters

Бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил заминировать границу страны с Россией и Белоруссией. Об этом пишет издание Delfi.

Генерал считает, что необходимо уже сейчас размещать эшелонированные минные поля вдоль границ.

В марте Латвия начала ставить бетонные блоки на границе с Россией и Белоруссией. Также в планах построить оборонительные позиции для солдат, различные заграждения, разместить склады боеприпасов и выкопать противотанковые рвы.

До этого в погранкомитете Белоруссии сообщили, что сотрудники спецслужб Латвии и Литвы на погранпунктах пропуска предпринимают попытки вербовки россиян и белорусов.

20 апреля глава минобороны Литвы Лауринас Касчюнас и министр внутренних дел республики Агне Билотайте договорились о комплексном усилении охраны границы в кратчайшие сроки.

Ранее польские фермеры сняли блокаду КПП на границе с Украиной.

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