За последние три дня на Украину не пропустили почти всех россиян

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Украинские пограничники не пустили на территорию страны почти всех россиян в течение последних трех дней, передает агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.

Как отмечается, во въезде было отказано 99% людей из России.

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По словам Демченко, россияне не смогли подтвердить цель визита на Украину, не имели нужных документов или превысили срок разрешенного пребывания в стране.

Подчеркивается, что российские пограничники, в свою очередь, отказали во въезде 110 украинцам.

Ранее сообщалось, что Украина запретила въезд российским мужчинам. Позднее в Раде предложили запретить въезд на Украину российским женщинам.