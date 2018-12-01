За последние три дня на Украину не пропустили почти всех россиян
Украинские пограничники не пустили на территорию страны почти всех россиян в течение последних трех дней, передает агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.
Как отмечается, во въезде было отказано 99% людей из России.
Реклама
По словам Демченко, россияне не смогли подтвердить цель визита на Украину, не имели нужных документов или превысили срок разрешенного пребывания в стране.
Подчеркивается, что российские пограничники, в свою очередь, отказали во въезде 110 украинцам.
Ранее сообщалось, что Украина запретила въезд российским мужчинам. Позднее в Раде предложили запретить въезд на Украину российским женщинам.