Европарламент пригрозил прекратить соглашение о партнерстве с Россией

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Европарламент предложил рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с российской стороной в опубликованном проекте доклада по отношениям с Россией.

Как отмечается, его предлагают заменить на точечное сотрудничество с Россией по тем темам, которые представляют «взаимный интерес». Подчеркивается, что проект «Северный поток — 2» повышает зависимость Евросоюза от газа из России, и это угрожает единому энергетическому рынку ЕС.

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«Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и должны продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес, чтобы гарантировать безопасность и мирный европейский порядок», — заявили в Европарламенте.

Уточняется, что Россия, тем не менее, останется одним из ключевых партнеров ЕС в обозримом будущем.

Также в Европарламенте предложили прекратить действие программ, которые позволяют иностранцам из третьих стран получать за инвестиции «золотые паспорта» ЕС. В частности, иностранные инвесторы на данный момент могут получать паспорта Кипра.

Ранее сообщалось, что «Газпром» построил около 300 км «Северного потока — 2».