Кремль: Путин проведет беседу с Эрдоганом вместо встречи с Трампом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите G20. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Путин проведет беседу с Эрдоганом вместо встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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Он также добавил, что встреча лидером России и Турции состоится 1 декабря.

Ранее Песков рассказал о приветствии Путина и Трампа на G20.