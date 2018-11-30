Россия и Белоруссия «окончательно и бесповоротно» признали визы друг друга

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщил, что Минск «окончательно и бесповоротно» договорился с Москвой по проекту соглашения о взаимном признании виз, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что документ планируется подписать в декабре.

Реклама

«Договорились по этому документу окончательно и бесповоротно сегодня. Руководители межгосударственной межведомственной рабочей группы поручили соглашение направить на внутригосударственное согласование», — заявил Бегун.

Соглашение о взаимном признании виз предполагает, что иностранные граждане, имеющие российскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в Белоруссию, а иностранцы с белорусской визой — в Россию.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия могут подписать соглашение о взаимном признании виз до конца текущего года.