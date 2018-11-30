В Совфеде назвали резолюцию США «политическим фейерверком»

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов прокомментировал принятую сенатом США резолюцию, которая осудила действия России в инциденте в Керченском проливе, передает RT.

Он назвал такую реакцию предсказуемой, но она ни на что не повлияет.

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«Они могут делать любые заявления, принимать резолюции по любому событию, которое происходит в мире. Другое дело, с юридической точки зрения понятно, что это абсолютно ничтожный документ, не имеющий никакого значения, — просто политический фейерверк с очередным осуждением России», — заявил Морозов.

Ранее сенат США единогласно осудил действия России в Керченском проливе.