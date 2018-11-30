NYT: Трамп ответил на вопросы Мюллера по проекту «Трамп-тауэр» в Москве

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что письменные ответы на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера включали объяснение по поводу проекта строительства небоскреба в Москве. Об этом пишет американская газета The New York Times.

По словам адвоката, Трамп передал содержание своих разговоров со своим бывшим юристом Майклом Коэном по поводу проекта строительства небоскреба в Москве.

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«Президент заявил, что предложение было, оно обсуждалось с Коэном, также было соглашение о намерении, но дальше этого дело не продвинулось», — рассказал Джулиани.

Он отметил, что Мюллера не интересовали конкретные даты разговоров Трампа с Коэном по данному проекту. При этом показания президента США не противоречат словам Коэна о так и не построенной в Москве высотке, подчеркнул Джулиани.

Ранее стало известно, что Коэн признал вину в даче ложных показаний по российскому делу. В частности, он признался во лжи о планах Трампа по строительству небоскреба в Москве.