Избранный президент Грузии отказалась дружить с Россией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/669/12076669/upload-RIAN_5715038.HR-pic905-895x505-42263.jpg">

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что пока не время дружить с Россией. Об этом сообщает «Русская служба «Би-би-си».

По ее словам, Грузия не может перейти к сотрудничеству с Россией из-за «поведения» Москвы.

Она также добавила, что Грузия занимает проевропейскую позицию в данном вопросе.

Реклама

Однако, Зурабишвили подчеркнула, что если западные страны начнут диалог с Россией, Грузия «не останется в стороне».

Ранее кандидат от оппозиции заявил о непризнании итогов выборов в Грузии.