Избранный президент Грузии отказалась дружить с Россией
Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что пока не время дружить с Россией. Об этом сообщает «Русская служба «Би-би-си».
По ее словам, Грузия не может перейти к сотрудничеству с Россией из-за «поведения» Москвы.
Она также добавила, что Грузия занимает проевропейскую позицию в данном вопросе.
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Однако, Зурабишвили подчеркнула, что если западные страны начнут диалог с Россией, Грузия «не останется в стороне».
Ранее кандидат от оппозиции заявил о непризнании итогов выборов в Грузии.