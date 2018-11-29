Меркель раскрыла смысл санкций против России

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страны Запада ввели санкции против России для того, чтобы защитить международное право, передает Reuters.

«Мы не вводим санкции против России ради санкций, мы вводим санкции, чтобы дать понять, что страны, даже если они территориально расположены рядом с Россией, имеют право на свое собственное развитие», — сказала Меркель.

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Она подчеркнула, что это является принципом международного права.

Ранее сообщалось, что Меркель обратилась к Украине с просьбой из-за инцидента в Керченском проливе.